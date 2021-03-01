Дзюдо

Дзюдоисты из Ингушетии завоевали три бронзовые медали на первенстве СКФО

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Ингушские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на первенстве СКФО среди юниоров до 23 лет в дагестанском Каспийске.

«В категории до 60 кг медаль завоевал Ведзижев Мансур, до 73 кг третьим стал Албогачиев Ибрахим, в весовой категории +100 кг бронзовую медаль выиграл Аксагов Юнус. Еще один ингушский спортсмен Рустам Угурчиев остановился в шаге от пьедестала и занял пятое место в весовой категории до 81 кг», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Все четыре спортсмена смогут принять участие в юниорском первенстве России.

Тренеры дзюдоистов ¬— Муталиев Адам, Муталиев Руслан, Бузуртанов Астемир, Аксагов Джамиль.

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