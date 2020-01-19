Дзюдоисты Ингушетии поборются за путевки на первенство СКФО

Порядка 80 участников из всех районов республики будут бороться в семи весовых категориях: 60, 66, 73, 81,90,100 и 100+ кг, сообщает пресс-служба министерства спорта по региону.

Из первых в своем весе будет сформирована сборная республики, которая отправится на первенство СКФО по дзюдо 9 февраля текущего года в Грозный. Также победители и призеры будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

В качестве почетных гостей на турнир приглашены заслуженный тренер Казахстана и Киргизии Руслан Базоркин, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России и основатель дзюдо в Ингушетии Яхья Мерешков, заслуженный тренер России Юнус Оздоев и заслуженный мастер спорта страны, призер чемпионата Европы-2019 Хусейн Халмурзаев.

Начало турнира в 10.00 мск.