Дзюдоисты Хасан Халмурзиев и Муса Могушков выступят на престижном турнире в Катаре
Олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев в весовой категории 81 кг и двукратный бронзовый призер чемпионата мира Муса Могушков в весе 73 кг примут участие в престижном турнире «Мастерс».
Турнир пройдет 11-13 января текущего года в столице Катара Дохе. Традиционно в «Мастерсе» принимают участие лидеры мирового рейтинга. Ожидаются 319 спортсменов из 62 стран мира, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
Соревнования должны были проводиться в конце прошлого года, но их перенесли на январь из-за пандемии коронавируса.
Спортсмены в весовых категориях до 73 и 81 кг будут выступать 12 января, во вторник.