Дзюдоисты Хасан Халмурзиев и Муса Могушков выступят на престижном турнире в Катаре

Турнир пройдет 11-13 января текущего года в столице Катара Дохе. Традиционно в «Мастерсе» принимают участие лидеры мирового рейтинга. Ожидаются 319 спортсменов из 62 стран мира, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Соревнования должны были проводиться в конце прошлого года, но их перенесли на январь из-за пандемии коронавируса.

Спортсмены в весовых категориях до 73 и 81 кг будут выступать 12 января, во вторник.