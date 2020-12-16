Двоих жителей Ингушетии будут судить за убийство мужчины и женщины почти 5 лет назад

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2016 года на территории, прилегающей к торговому центру «21 век» на улице Московской города Назрани, обвиняемые из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвели множественные выстрелы в 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, находившихся в салоне автомобиля «Лада Приора». Они скрылись с места происшествия, похитив ювелирные изделия, находившиеся при потерпевшей.

От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались на месте, автомобилю причинены значительные повреждения.

В апреле 2019 года один из обвиняемых, находясь в федеральном розыске, приобрел поддельный паспорт, которым пользовался при перемещении по территории страны.

Обвиняемые задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), пунктами «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества). Кроме того, один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК России (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении третьего соучастника убийства уголовное дело прекращено в связи с его смертью.