Двоих 17-летних жителей Ингушетии подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны
В отношении двоих 17-летних жителей Ингушетии возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК России — «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере», сообщает пресс-служба следственного управление СКР по республике.
По данным следствия, вечером 14 сентября текущего года на окраине города Карабулака, вблизи русла реки Сунжа сотрудниками полиции застигнуты двое несовершеннолетних. У юношей обнаружено растительное вещество, которое по справке ЭКЦ МВД по региону является наркотическим средством — каннабис (марихуана) массой в высушенном виде более 330 граммов.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.