Наркотики

Двоих 17-летних жителей Ингушетии подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны

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В отношении двоих 17-летних жителей Ингушетии возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК России — «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере», сообщает пресс-служба следственного управление СКР по республике.

По данным следствия, вечером 14 сентября текущего года на окраине города Карабулака, вблизи русла реки Сунжа сотрудниками полиции застигнуты двое несовершеннолетних. У юношей обнаружено растительное вещество, которое по справке ЭКЦ МВД по региону является наркотическим средством — каннабис (марихуана) массой в высушенном виде более 330 граммов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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