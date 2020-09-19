Двоих 17-летних жителей Ингушетии подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны

По данным следствия, вечером 14 сентября текущего года на окраине города Карабулака, вблизи русла реки Сунжа сотрудниками полиции застигнуты двое несовершеннолетних. У юношей обнаружено растительное вещество, которое по справке ЭКЦ МВД по региону является наркотическим средством — каннабис (марихуана) массой в высушенном виде более 330 граммов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.