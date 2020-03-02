Двое сотрудников отделения ФСС по Ингушетии подозреваются в превышении должностных полномочий
Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей групп по работе со страхователями отделения фонда социального страхования России по Ингушетии. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК — «превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан».
По данным следствия, 13 декабря 2018 года и 18 марта 2019 года генеральные директоры двух фирм обратились в региональное отделение ФСС с заявлениями о выделении средств на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности. А также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет, единовременного пособия при рождении ребенка, и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Подозреваемые, несмотря на то, что не были предоставлены подтверждающие документы, приняли решения о выделении средств на выплату страхового обеспечения в размере около 1,2 миллиона рублей.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.