Двое представителей Ингушетии стали победителями на международной олимпиаде по ментальной арифметике

«Мансур Гандалоев завоевал титул чемпиона, а Альберт Агиев занял первое место. Поздравляем с заслуженной победой наших юных земляков, желаем, чтобы данное достижение стало только началом блистательного пути к еще большим вершинам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Малгобеке за короткое время функционирования школы по ментальной арифметике появилось большое количество детей, изучающих данную систему счета и развития мышления.