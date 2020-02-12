Двое представителей Ингушетии стали победителями на международной олимпиаде по ментальной арифметике
В Баку прошла международная олимпиада по ментальной арифметике CASPIAN CUP 2020. По итогам состязаний двое представителей Малгобека стали победителями, сообщает пресс-служба администрации Города воинской славы.
«Мансур Гандалоев завоевал титул чемпиона, а Альберт Агиев занял первое место. Поздравляем с заслуженной победой наших юных земляков, желаем, чтобы данное достижение стало только началом блистательного пути к еще большим вершинам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в Малгобеке за короткое время функционирования школы по ментальной арифметике появилось большое количество детей, изучающих данную систему счета и развития мышления.