Олимпиада

Двое представителей Ингушетии стали победителями на международной олимпиаде по ментальной арифметике

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В Баку прошла международная олимпиада по ментальной арифметике CASPIAN CUP 2020. По итогам состязаний двое представителей Малгобека стали победителями, сообщает пресс-служба администрации Города воинской славы.

«Мансур Гандалоев завоевал титул чемпиона, а Альберт Агиев занял первое место. Поздравляем с заслуженной победой наших юных земляков, желаем, чтобы данное достижение стало только началом блистательного пути к еще большим вершинам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Малгобеке за короткое время функционирования школы по ментальной арифметике появилось большое количество детей, изучающих данную систему счета и развития мышления.

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