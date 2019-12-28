Трагедия

Двое погибли, трое пострадали в результате автомобильной аварии в Ингушетии

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Страшное ДТП произошло на федеральной трассе в Назрани, есть погибшие и пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Накануне в 23:10 на 568 километре ФАД «Кавказ» 33-летний житель Карабулака на машине ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». За рулем иномарки находился 35-летний житель сельского поселения Троицкое Сунженского района», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате аварии водитель отечественного автомобиля и его двухлетний ребенок от полученных телесных повреждений скончались на месте, 25-летняя супруга погибшего и двое малолетних детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель иномарки находится в травматологическом отделении Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Материал по данному факту находится в следственном отделе территориального органа внутренних дел. Полицейским предстоит провести ряд следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника, знакомого с ситуацией, погибший работал в органах правопорядка.

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