Двое победителей регионального проекта «Ингушетия. Курс на обновление» получили должности

Баркинхоева приступает к исполнению обязанностей пресс-секретаря руководителя региона — начальника управления пресс-службы Главы и правительства Ингушетии.

Она получила высшее образование по специальности «Связи с общественностью» в высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. Там же окончила аспирантуру, является кандидатом политических наук.

Последние годы Баркинхоева работала в пресс-службе Главы республики, до этого — руководила департаментами по связям с общественностью в коммуникационных компаниях Санкт-Петербурга, отвечала за проведение информационных кампаний для крупного бизнеса и госструктур.

Аушев назначен на должность заместителя министра экономики, промышленности и торговли Ингушетии.

Молодой человек окончил Российскую академию правосудия (специальность — «Юриспруденция») и Южный федеральный университет (специальность — «Менеджмент организаций»). Трудовую деятельность начал в 2007 году в секретариате руководства Арбитражного суда Ростовской области. После — работал в отделе правотворчества в правительстве Ингушетии, руководил отделом государственных закупок в региональном Минфине, исполнял обязанности заместителя председателя комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики республики, был заместителем директора Южного филиала ООО «РТС-Тендер».

До назначения на новую должность в Минэкономразвития Аушев руководил такими автономными некоммерческими организациями, как центр кластерного развития республики и центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в кадровом проекте «Ингушетия. Курс на обновление», инициированным Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, приняли участие 3700 человек. По итогам первого (заочного) этапа конкурсным комитетом были отобраны 60 человек, набравших наибольшее количество баллов — они получили приглашения во второй этап проекта, на котором были определены 20 лучших из них.

«Ингушетии нужны новые молодые руководители с современным мышлением, умением видеть перспективы развития, развитыми лидерскими навыками. Только с их участием мы сможем сформировать команду, способную добиться стратегических перемен в республике», — отметил Калиматов, говоря о цели проведения конкурса.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при главе российского государства.

«Кадровые и управленческие конкурсы для ребят из Ингушетии — это отличная возможность заявить о себе, показать свои способности. Мы будем поддерживать все инициативы нашей молодежи, направленные на самореализацию и профессиональный рост. Уверен, количество конкурсантов проекта «Лидеры России» из республики будет увеличиваться из года в год», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.