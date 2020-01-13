Двое детей отравились угарным газом в Ингушетии
Двое детей отравились угарным газом в одном из частных домовладений города Карабулака 12 января в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Назрань».
Информация о происшествии поступила в центральную диспетчерскую службу организации в 22:35. Прибыв на место происшествия, специалисты газовой компании осмотрели домовладение и установили, что в ванной комнате самовольно установлен проточный водонагреватель без дымохода, что привело к скоплению угарного газа в помещении в концентрации, опасной для жизни и здоровья людей.
В результате происшествия госпитализированы двое детей 2007 и 2008 г. р.
Кроме того, в нарушение законодательства собственником жилья не был заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.