Движение транспорта ограничат в городе Сунжа Ингушетии на время празднования юбилея единения с Россией

«Массовые мероприятия в честь 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав с Российского государства пройдут в самом молодом городе в республике в Сунже, на реконструированном стадионе с участием многочисленных гостей. В связи с проведением главных торжеств 10 октября с 13 до 23 часов движение автотранспорта будет перекрыто на некоторых участках», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, движение для транспорта ограничат по ул. Калинина, от улицы Стадионной до улицы Плиева, участок улицы Дзержинского, от улицы Плиева до улицы Хашагульгова.

Кроме того, для безопасности и участников торжеств, власти решили временно перекрыть участок улицы Луначарского — от улицы Плиева до улицы Хашагульгова, часть улицы Хашагульгова — от сельскохозяйственного рынка до улицы Калинина.

Власти обращаются к автовладельцам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути для объезда.

Напомним, праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента России и при поддержке Министерства культуры страны.

Событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

Главные торжества пройдут на обновленном стадионе. Мероприятия откроет авиационная группа «Стрижи» фигурами высшего пилотажа.