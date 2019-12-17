Нацпроекты

Две школы и два детсада построят в ингушском Карабулаке в 2020 году

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В городе Карабулаке Ингушетии планируется открыть две школы и два детских сада в 2020 году. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию города под председательством полпреда Президента России в СКФО Александра Матовникова и Главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщил и. о. мэра города Магомед-Башир Осканов.

«В школах города обучаются 5,2 тыс. учащихся при их проектной мощности — около 3 тыс. мест, таким образом, дефицит ученических мест составляет 2,4 тысячи. В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» ведется строительство новой школы на 320 мест, ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2020 году. Также ведется строительство школы на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование», — сказал Осканов.

По его словам, для ликвидации двухсменного обучения, а также окончательного сокращения дефицита ученических мест в школах, в городе необходимо построить еще не менее 4 школ, и в очереди в детские сады стоят около 1 тыс. детей.

«В рамках нацпроекта «Демография» планируется строительство двух детских садов на 220 мест до конца 2020 года. Для решения действующей проблемы устройства детей в дошкольные учреждения, а также учитывая ежегодный прирост населения города, необходимо строительство еще 4 детских садов, под которые, в соответствии с генпланом города, зарезервированы 4 земельных участка в различных микрорайонах», — добавил и. о. мэра.

Напомним, что нацпроект «Образование» охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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