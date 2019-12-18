Две организации Ингушетии стали лауреатами премии «Лучшее образовательное учреждение России»

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, они получили право на использование наградных знаков и логотипа премии «Лучшее образовательное учреждение России». Награждение лауреатов премии состоялось в Москве.

«Считаю, что награда такого уровня является свидетельством признания выдающихся успехов и высокой оценки качества работы образовательных учреждений на международном уровне. Поздравляю педагогические коллективы и обучающихся образовательных организаций с этим достижением», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.