Две организации Ингушетии стали лауреатами премии «Лучшее образовательное учреждение России»

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Две образовательные организации Республики Ингушетия — лицей города Сунжа (директор Черкиева Х. Х.) и детский сад «Волшебная страна» (заведующая Сайнароева Э. М.) вошли в официальный реестр лауреатов Всероссийской национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России».

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, они получили право на использование наградных знаков и логотипа премии «Лучшее образовательное учреждение России». Награждение лауреатов премии состоялось в Москве.

«Считаю, что награда такого уровня является свидетельством признания выдающихся успехов и высокой оценки качества работы образовательных учреждений на международном уровне. Поздравляю педагогические коллективы и обучающихся образовательных организаций с этим достижением», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

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