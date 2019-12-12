Две окраинные дороги города выровняли власти Малгобека по просьбе жителей

«Так, жители улицы Физкультурной обратились в Малгобекский горсовет с просьбой о благоустройстве улицы связи с тем, что проезд по ней был невозможен, особенно в дождливую погоду. Сотрудники производственного отдела администрации города провели работы по устройству дорожного полотна улицы песчано-гравийной смесью протяженностью более 500 метров. Подобные работы произведены на улице Гвардейской, где протяженность полотна составила более 250 метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что власти города по мере возможности стараются реагировать на каждое обращения в социальных сетях, быстро отвечать на запросы населения и принимать меры по актуальным проблемам.