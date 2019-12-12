Две окраинные дороги города выровняли власти Малгобека по просьбе жителей
Власти Малгобека выровняли по просьбе местных жителей покрытие дороги на двух окраинных улицах города общей протяженностью более 750 метров, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Так, жители улицы Физкультурной обратились в Малгобекский горсовет с просьбой о благоустройстве улицы связи с тем, что проезд по ней был невозможен, особенно в дождливую погоду. Сотрудники производственного отдела администрации города провели работы по устройству дорожного полотна улицы песчано-гравийной смесью протяженностью более 500 метров. Подобные работы произведены на улице Гвардейской, где протяженность полотна составила более 250 метров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что власти города по мере возможности стараются реагировать на каждое обращения в социальных сетях, быстро отвечать на запросы населения и принимать меры по актуальным проблемам.