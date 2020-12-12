Два «золото» и «бронзу» завоевали ингушские борцы на турнире памяти Павла Камозина в Брянске

В соревнованиях, проходивших 10-12 декабря в городе Брянске, принимали участие четыре спортсмена из Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

В весовой категории до 86 кг победителем стал представитель спортклуба «Кушт» Ислам Картоев, который провел три схватки, в финале ингушский борец выиграл у Арсена Агарагимова со счетом 5:2.

В весовой категории до 65 кг «золото» завоевал Магомед Джандаров.

Обладателем бронзовой медали в весовой категории до 70 кг стал Мурад Евлоев (спортивный клуб «Кушт»).