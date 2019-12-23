Два «золота» и «бронзу» завоевали ингушские дзюдоисты на турнире Nosov Cup в Москве
Две золотые и одну бронзовую награду завоевали воспитанники спортивного клуба «Чингиз» на международном турнире по дзюдо «Nosov Cup VIII». Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.
По его данным, Адам Боков стал победителем соревнований в категории до 34 кг, Джабаил Часыгов — в весе до 55 кг, а Рамзан Цечоев поднялся на третью ступень пьедестала почета в весовой категории до 34 кг.
Тренируются юные чемпионы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Яндаре под руководством Сулеймана Цечоева, Султана Цечоева, Ахмеда Падиева и Алихана Цечоева.
Как отметил Джабраил Барахоев, чтобы добиться успеха, спортсмены упорно трудились.
«Своим выступлением они подарили яркие эмоции всем, кто поддерживал их на пути к успеху», — сказал он.
Отметим, что в рамках международного турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII», который проходил во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, на татами вышли свыше тысячи участников. В первый соревновательный день боролись юноши 2006-2007 и девушки 2006-2008 годов рождения. В воскресенье были выявлены лучшие спортсмены среди юношей в возрастных категориях 2008-2009, 2010-2011 годов рождения.
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В соревнованиях принимали участие представители 59 регионов России и 4 зарубежных стран.
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