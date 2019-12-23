Два «золота» и «бронзу» завоевали ингушские дзюдоисты на турнире Nosov Cup в Москве

По его данным, Адам Боков стал победителем соревнований в категории до 34 кг, Джабаил Часыгов — в весе до 55 кг, а Рамзан Цечоев поднялся на третью ступень пьедестала почета в весовой категории до 34 кг.

Тренируются юные чемпионы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Яндаре под руководством Сулеймана Цечоева, Султана Цечоева, Ахмеда Падиева и Алихана Цечоева.

Как отметил Джабраил Барахоев, чтобы добиться успеха, спортсмены упорно трудились.

«Своим выступлением они подарили яркие эмоции всем, кто поддерживал их на пути к успеху», — сказал он.

Отметим, что в рамках международного турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII», который проходил во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, на татами вышли свыше тысячи участников. В первый соревновательный день боролись юноши 2006-2007 и девушки 2006-2008 годов рождения. В воскресенье были выявлены лучшие спортсмены среди юношей в возрастных категориях 2008-2009, 2010-2011 годов рождения.

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В соревнованиях принимали участие представители 59 регионов России и 4 зарубежных стран.

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