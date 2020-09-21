Коронавирус

Два пациента с Covid-19 скончались в Ингушетии за сутки

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего с 30 марта текущего года — 81 человек.

По состоянию на 21 сентября в Ингушетии проведено 77192 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 5231 впервые установленный диагноз Covid-19 (+46 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего выздоровело — 4466 человек.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 238 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 95.

231 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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