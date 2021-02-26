МВД

Два человека задержаны в Ингушетии по делу об избиении женщины и мужчины в Магасе

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Сотрудники полиции задержали двух человек по подозрению в учинении драки с 40-летней женщиной и пожилым мужчиной в Магасе несколько дней назад, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«20 февраля в полицию поступило телефонное сообщение о том, что на улице Мальсагова неустановленные лица учинили драку. В ходе выезда следственно-оперативная группа установила, что примерно в 12:40 в Магасе неизвестные, передвигавшиеся на автомашине ВАЗ-21114 с подложными номерными знаками, нанесли побои местному жителю 1960 года рождения и 40-летней женщине», — сказал представитель ведомства.

По его словам, после их избиения они скрылись с места происшествия.

В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована. После оказания медпомощи направлена на амбулаторное лечение.

Магасские правоохранители по горячим следам установили и доставили в отделение полиции жительницу Назрани 1992 года рождения и 37-летнего жителя села Гази-Юрт, у которых принята явка с повинной.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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