Два человека, в том числе пенсионер, стали жертвами автоаварии в Ингушетии

«На 578 км федеральной трассы «Кавказ» житель Карабулака на автомашине «Лада Гранта» совершил столкновение с ВАЗ-21074 под управлением 37-летнего жителя села Новый Редант, который, выполняя маневр разворота, пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате аварии водитель «семёрки» и его 70-летний пассажир скончались при доставлении в больницу.

Водитель «Гранты» госпитализирован в травматологическое отделение. Обстоятельства инцидента выясняют дорожные полицейские.