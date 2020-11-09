ДТП

Два человека, в том числе пенсионер, стали жертвами автоаварии в Ингушетии

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Два человека погибли и один госпитализирован с травмами в результате столкновения двух отечественных авто на федеральной дороге, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«На 578 км федеральной трассы «Кавказ» житель Карабулака на автомашине «Лада Гранта» совершил столкновение с ВАЗ-21074 под управлением 37-летнего жителя села Новый Редант, который, выполняя маневр разворота, пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате аварии водитель «семёрки» и его 70-летний пассажир скончались при доставлении в больницу.

Водитель «Гранты» госпитализирован в травматологическое отделение. Обстоятельства инцидента выясняют дорожные полицейские.

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