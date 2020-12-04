Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки

К 4 декабря в республике проведено 142482 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9802 впервые установленных диагноза Covid-19 (+82 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8308 (+49 за сутки).

41 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30.

Госпитализировано всего — 508, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 157.

674 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.