Два человек погибли, трое пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о ДТП на автодороге «Малгобек-Назрань» поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях накануне в 22:01 мск.

Столкнулись автомашины ВАЗ 21110 и ВАЗ 21114. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Они были госпитализированы в медучреждение Малгобека. Два человек скончались при доставлении в приемном отделении, говорится в релизе.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 3 человека и одна единица техники.