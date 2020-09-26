ДТП

Два человек погибли, трое пострадали в ДТП в Ингушетии

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Два человек погибли, трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Сообщение о ДТП на автодороге «Малгобек-Назрань» поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях накануне в 22:01 мск.

Столкнулись автомашины ВАЗ 21110 и ВАЗ 21114. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Они были госпитализированы в медучреждение Малгобека. Два человек скончались при доставлении в приемном отделении, говорится в релизе.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 3 человека и одна единица техники.

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