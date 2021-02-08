Бокс

Два боксера из Ингушетии завоевали путевки на юношеское первенство России

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Два представителя ингушской школы бокса стали победителями первенства Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, соревнования проходили в станице Суворовской Ставропольского края.

Так, на пути к победе Додов Рашид провел четыре боя в весовой категории до 57 кг и в итоге смог подняться на высший пьедестал почета и обеспечить себе путевку на первенство России. Он воспитанник Садакиева Мустафы и Измайлова Магомеда.

Еще одним победителем и обладателем путевки на первенство страны стал Беков Идрис в весовой категории до 75 кг (тренер Беков Хамзат).

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