Два боксера из Ингушетии завоевали путевки на юношеское первенство России
Два представителя ингушской школы бокса стали победителями первенства Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, соревнования проходили в станице Суворовской Ставропольского края.
Так, на пути к победе Додов Рашид провел четыре боя в весовой категории до 57 кг и в итоге смог подняться на высший пьедестал почета и обеспечить себе путевку на первенство России. Он воспитанник Садакиева Мустафы и Измайлова Магомеда.
Еще одним победителем и обладателем путевки на первенство страны стал Беков Идрис в весовой категории до 75 кг (тренер Беков Хамзат).