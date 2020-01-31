Духовой оркестр Горского кадетского корпуса получит новые музыкальные инструменты

В преддверии празднования юбилейных дат — 75-летия Великой Победы и 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, в министерстве культуры обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с Горским кадетским корпусом и приобретения духовых инструментов.

Горский кадетский корпус имени Абдулы Цароева является уникальным инновационным учебным заведением с военным уклоном, созданным с целью военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки защитников Отечества.

В 2018 году в кадетском корпусе появился единственный в СКФО школьный духовой оркестр, которым руководит дирижёр и педагог Нагим Абилов. Идея образования оркестра принадлежит начальнику Горского кадетского корпуса Ахмеду Дигигову и педагогу дополнительного образования Дауду Ужахову.

«В духовом оркестре пока 16 человек. Мы изучаем нотную грамоту. Занятия по музыкальному инструменту проводятся индивидуально, от двух до четырех раз в неделю. Ребята учатся играть на кларнете, трубе, альте, теноре, баритоне, тубе и на ударных инструментах», — сказал Нагим Абилов.

«Молодое поколение не должно потерять интерес к духовой классической музыке. Нам необходимо сделать все для того, чтобы научить наших детей грамотному исполнению, так как подобная музыка играет важную роль в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании, поднимает дух, воодушевляет людей», — отметил Темерлан Дзейтов.