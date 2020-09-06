Древнейший в России храм «Тхаба-Ерды» закрепят за музеем-заповедником в Ингушетии

Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства после размещения на сайте torgi. gov. ru заявки на право заключения договора аренды Храма «Тхаба-Ерды» сроком на 10 лет по инициативе Территориального управления Росимущества. Ежегодный платеж за объект был установлен в размере 118 065.06 рублей.

«Ранее в адрес ТУ Росимущества в регионе направлялось обращение от правительства РИ о недопустимости передачи частным организациям и физическим лицам памятников горной Ингушетии, учитывая их особый статус и значимость для ингушского народа. Эта твердая позиция руководства республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председателем правительства республики Владимиром Сластениным дано поручение о закреплении храма «Тхаба-Ерды» за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником.

Напомним, что в марте 2020 года в правительстве региона состоялось совещание, по итогам которого были приняты протокольные решения о проведении ТУ Росимущества в в республике полного кадастрового учета памятников архитектуры в горной Ингушетии, и закрепления их на праве безвозмездного пользования за ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».