Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-спектакль «Сыновья Беки»

Сегодня, 4 декабря, в 16:00 коллектив представит спектакль на ингушском языке по роману Ахмета Бокова «Сыновья Беки» в постановке режиссера, народного артиста Ингушетии Магомед-Башира Костоева.

Актеры покажут зрителям историю о жизни ингушского села, о его классовом расслоении в канун Октябрьской революции 1917 года, о борьбе за светлую и спокойную жизнь в годы Гражданской войны.

Главные герои постановки — сыновья бедняка Беки Хасан и Хусен, которые с малых лет лишились отца и вынуждены пройти через суровые испытания времени, стать верными и отважными воинами революции.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале театра имени Базоркина.