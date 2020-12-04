Театр

Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-спектакль «Сыновья Беки»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Сегодня, 4 декабря, в 16:00 коллектив представит спектакль на ингушском языке по роману Ахмета Бокова «Сыновья Беки» в постановке режиссера, народного артиста Ингушетии Магомед-Башира Костоева.

Актеры покажут зрителям историю о жизни ингушского села, о его классовом расслоении в канун Октябрьской революции 1917 года, о борьбе за светлую и спокойную жизнь в годы Гражданской войны.

Главные герои постановки — сыновья бедняка Беки Хасан и Хусен, которые с малых лет лишились отца и вынуждены пройти через суровые испытания времени, стать верными и отважными воинами революции.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале театра имени Базоркина.

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