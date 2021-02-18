Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Выжить, чтобы вернуться»

Авторы сценария — Магомед-Башир Костоев и Руслан Хакишев, режиссер-постановщик — Мурат Галаев.

«Выжить, чтобы вернуться» — это несколько сюжетных линий, слившихся в один спектакль, посвящённый депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию 23 февраля 1944 года, показывающий эту трагедию со всех ее страшных сторон.

Актеры представят зрителю сцены допроса военных начальников мирных жителей; Сталина, отдающего приказ Берии о выселении ингушского и чеченского народов; картину прощания стариков со своей родиной и близкими людьми, тяжёлую жизнь спецпереселенцев в Казахстане.

Основная идея постановки заключается в том, как ингуши сплотились, чтобы выжить, отказались от мести, от вражды между собой, ради того, чтобы постараться выжить и вернуться на родную землю.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале ИГДТ имени Базоркина.