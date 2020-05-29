Драматический театр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера

Сегодня, 29 мая, в 16:00 состоится показ спектакля «Коварство и любовь» по произведению великого немецкого драматурга и поэта Ф. Шиллера. На ингушский язык пьесу перевел актер драмтеатра, народный артист Ингушетии Магомед-Башир Костоев.

Напомним, что создание этого спектакля стало возможным благодаря гранту Главы республики для поддержки театральных организаций и творческих проектов общенационального значения в области театрального искусства. Проект театра «Спектакль «Коварство и любовь», представленный на получение поддержки руководителя региона, был выбран из числа других проектов наибольшим количеством голосов в результате голосования на сайте Минкультуры Ингушетии.

Трансляцию можно будет посмотреть на Ютуб-канале ИГДТ имени Идриса Базоркина.