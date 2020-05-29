Театр

Драматический театр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера

0

Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Сегодня, 29 мая, в 16:00 состоится показ спектакля «Коварство и любовь» по произведению великого немецкого драматурга и поэта Ф. Шиллера. На ингушский язык пьесу перевел актер драмтеатра, народный артист Ингушетии Магомед-Башир Костоев.

Напомним, что создание этого спектакля стало возможным благодаря гранту Главы республики для поддержки театральных организаций и творческих проектов общенационального значения в области театрального искусства. Проект театра «Спектакль «Коварство и любовь», представленный на получение поддержки руководителя региона, был выбран из числа других проектов наибольшим количеством голосов в результате голосования на сайте Минкультуры Ингушетии.

Трансляцию можно будет посмотреть на Ютуб-канале ИГДТ имени Идриса Базоркина.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 