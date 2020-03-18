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Доступ для посетителей в музей изобразительных искусств Ингушетии закрыт из-за коронавирусной инфекции

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетия состоялось совещание в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба учреждения.

В соответствии с исполнением приказов Министерства культуры России в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции с 18 марта вводятся ограничения в работе учреждения. В частности, приостанавливается допуск посетителей в музей, а также вводится временный запрет на проведение выставочной деятельности.

«Несмотря на запланированные мероприятия, к сожалению, мы вынуждены пойти на такие меры ради безопасности посетителей и сотрудников музея. Но мы продолжаем свою научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность, все наши онлайн-рубрики будут выходить в привычном режиме», — отметила директор учреждения Любовь Тумгоева.

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