«Мы пришли к соглашению по всем пунктам контракта. Контракт подписан», — заявил он.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 7 марта в рамках вечера профессионального бокса в Екатеринбурге, боксер первого среднего веса Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым.

Подготовка к предстоящей встрече проходит в штатном режиме. «Исмаил провел хорошие спарринги в Варшаве. В настоящее время он находится в Риге, где продолжает готовиться к бою под руководством Сандиса Клейнса»,- уточнил Бузуртанов.

По мнению менеджера, сотрудничество с данным тренером, приносившее положительный результат ранее, окажется успешным и на этот раз.

Напомним, что для ингушского боксера Исмаила Илиева дебютировавшего на профессиональном ринге в апреле 2015 года, нынешний бой станет 15-м в его профессиональной карьере.

На счету его оппонента Курбанова беспроигрышная серия из 17 поединков, в 11 из которых он одержал нокаутом.