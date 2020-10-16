Доставка грузов из Южной Кореи в Россию
Торговые взаимоотношения Российской Федерации и Южной Кореи в последние годы стремительно развиваются. Местные производители готовы предложить российскому бизнесу широкий перечень продукции, а многочисленные отечественные товары активно раскупают в корейских магазинах. Поскольку сухопутную границу иностранное государство имеет только с Северной Кореей, то для доставки импорта и экспорта задействуют морской и воздушный транспорт. Компания Fialan поможет с разработкой наиболее выгодного логистического маршрута, проведением переговоров с продавцом и организацией доставки груза из Южной Кореи в Россию.
Корейские товары, которые пользуются спросом
Экономически развитое государство уже давно является важным торговым партнером предпринимателей из РФ. Высокий спрос на корейские товары обусловлен оптимальным сочетанием их цены и качества. Большая часть грузов, которую перевозят из Южной Кореи в Россию, представлена продукцией народного потребления. Кроме того, востребованы товары химической и легкой промышленности.
В частности на отечественный рынок доставляют:
- электротехнические приборы;
- упаковочные материалы;
- изделия из текстиля, одежда и обувь;
- галантерею;
- автомобили;
- фармацевтическую продукцию;
- косметику и парфюмерию.
Компания Fialan осуществляет доставку грузов весом от 150 кг. Если заказчик планирует привезти пробную партию небольшого объема, предлагаем консолидацию товара на нашем складе в Южной Корее для последующей доставки сборным грузом.
Способы доставки
Оформляя сделку с иностранным поставщиком, покупателю необходимо четко спланировать все действия, произвести расчет затрат на доставку и таможенные расходы. Грузы из ЮК в Россию транспортируют 2 способами:
- авиа – 3-7 дней;
- морем – 20-40 дней.
В государстве 6 международных аэропортов. Грузовые рейсы отправляются из Кимпхо и Инчхона. Доставка из Южной Кореи самолетом обойдется дорого, но перевозка займет минимум времени. Дешевле обойдется транспортировка морскими путями. В стране множество портов, из которых регулярно отходят судна с контейнерами. При необходимости эксперты Fialan займутся организацией мультимодальной доставки, предусматривающей сочетание нескольких видов транспорта. Оптимального маршрута не существует, однако, опыт сотрудников транспортной компании позволит найти верное решение для каждого индивидуального случая.