Доставка грузов из Южной Кореи в Россию

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Торговые взаимоотношения Российской Федерации и Южной Кореи в последние годы стремительно развиваются. Местные производители готовы предложить российскому бизнесу широкий перечень продукции, а многочисленные отечественные товары активно раскупают в корейских магазинах. Поскольку сухопутную границу иностранное государство имеет только с Северной Кореей, то для доставки импорта и экспорта задействуют морской и воздушный транспорт. Компания Fialan поможет с разработкой наиболее выгодного логистического маршрута, проведением переговоров с продавцом и организацией доставки груза из Южной Кореи в Россию.

Корейские товары, которые пользуются спросом

Экономически развитое государство уже давно является важным торговым партнером предпринимателей из РФ. Высокий спрос на корейские товары обусловлен оптимальным сочетанием их цены и качества. Большая часть грузов, которую перевозят из Южной Кореи в Россию, представлена продукцией народного потребления. Кроме того, востребованы товары химической и легкой промышленности.

В частности на отечественный рынок доставляют:

  • электротехнические приборы;
  • упаковочные материалы;
  • изделия из текстиля, одежда и обувь;
  • галантерею;
  • автомобили;
  • фармацевтическую продукцию;
  • косметику и парфюмерию.

Компания Fialan осуществляет доставку грузов весом от 150 кг. Если заказчик планирует привезти пробную партию небольшого объема, предлагаем консолидацию товара на нашем складе в Южной Корее для последующей доставки сборным грузом.

Способы доставки

Оформляя сделку с иностранным поставщиком, покупателю необходимо четко спланировать все действия, произвести расчет затрат на доставку и таможенные расходы. Грузы из ЮК в Россию транспортируют 2 способами:

  • авиа – 3-7 дней;
  • морем – 20-40 дней.

В государстве 6 международных аэропортов. Грузовые рейсы отправляются из Кимпхо и Инчхона. Доставка из Южной Кореи самолетом обойдется дорого, но перевозка займет минимум времени. Дешевле обойдется транспортировка морскими путями. В стране множество портов, из которых регулярно отходят судна с контейнерами. При необходимости эксперты Fialan займутся организацией мультимодальной доставки, предусматривающей сочетание нескольких видов транспорта. Оптимального маршрута не существует, однако, опыт сотрудников транспортной компании позволит найти верное решение для каждого индивидуального случая.

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