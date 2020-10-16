Доставка грузов из Южной Кореи в Россию

Корейские товары, которые пользуются спросом

Экономически развитое государство уже давно является важным торговым партнером предпринимателей из РФ. Высокий спрос на корейские товары обусловлен оптимальным сочетанием их цены и качества. Большая часть грузов, которую перевозят из Южной Кореи в Россию, представлена продукцией народного потребления. Кроме того, востребованы товары химической и легкой промышленности.

В частности на отечественный рынок доставляют:

электротехнические приборы;

упаковочные материалы;

изделия из текстиля, одежда и обувь;

галантерею;

автомобили;

фармацевтическую продукцию;

косметику и парфюмерию.

Компания Fialan осуществляет доставку грузов весом от 150 кг. Если заказчик планирует привезти пробную партию небольшого объема, предлагаем консолидацию товара на нашем складе в Южной Корее для последующей доставки сборным грузом.

Способы доставки

Оформляя сделку с иностранным поставщиком, покупателю необходимо четко спланировать все действия, произвести расчет затрат на доставку и таможенные расходы. Грузы из ЮК в Россию транспортируют 2 способами:

авиа – 3-7 дней;

морем – 20-40 дней.

В государстве 6 международных аэропортов. Грузовые рейсы отправляются из Кимпхо и Инчхона. Доставка из Южной Кореи самолетом обойдется дорого, но перевозка займет минимум времени. Дешевле обойдется транспортировка морскими путями. В стране множество портов, из которых регулярно отходят судна с контейнерами. При необходимости эксперты Fialan займутся организацией мультимодальной доставки, предусматривающей сочетание нескольких видов транспорта. Оптимального маршрута не существует, однако, опыт сотрудников транспортной компании позволит найти верное решение для каждого индивидуального случая.