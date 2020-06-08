Раннее рабочие подготовили основание, уложили песчано-гравийную смесь в два слоя. Указанный объект находится под постоянным личным контролем руководителя «Ингушавтодора».

Реконструкция проходит по инициативе Главы Ингушетии, к которому с соответствующей просьбой обратились жители республики.