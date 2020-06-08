Дорожники приступили к укладке и разравниванию асфальта на реконструируемой автодороге «Малгобек — Вежарий-Юрт»

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Дорожники приступили к укладке и разравниванию асфальтобетонного покрытия на реконструируемой автодороге «Малгобек — Вежарий-Юрт» протяжённостью 12 км.

Раннее рабочие подготовили основание, уложили песчано-гравийную смесь в два слоя. Указанный объект находится под постоянным личным контролем руководителя «Ингушавтодора».

Реконструкция проходит по инициативе Главы Ингушетии, к которому с соответствующей просьбой обратились жители республики.

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