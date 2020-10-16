Дорожники обеспечат четырехполосное движение через реку Сунжа на федеральной трассе в Ингушетии

«Дорожные работы по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» ведутся близ села Барсуки Назрановского района в рамках проекта расширения 26-километрового участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» от границы с Северной Осетией до села Троицкое (км 563 — км 589). Объект включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — сказал представитель Упрдор «Кавказ».

Как отметил собеседник издания, итогом станет разделение движения по направлениям Карабулак — Назрань (по новому мосту) и Назрань — Карабулак (по обновленному существующему мосту) по двум полосам в каждую сторону.

Исходя из показателей интенсивности движения и состава проезжающих транспортных средств, было принято решение о строительстве рядом с существующим мостом на 573-м км трассы нового сооружения.

Протяженность трехпролетного моста с автоподходами составила 103 м. Сооружение имеет две полосы движения в одном направлении, ширина каждой из которых составляет более 4 м. Для съезда в село Барсуки устроена переходно-скоростная полоса, а также две полосы безопасности по краям проезжей части по 1,5 м. Верхний слой покрытия мостового полотна устроен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

«Сейчас устраивают дорожную одежду на автоподходах и устанавливают барьерное ограждение, затем нанесут термопластиковую разметку, после чего перепустят движение по новому мосту и приступят к демонтажу покрытия существующего сооружения», — пояснил собеседник издания.

По его информации, в ходе реконструкции рабочие мостоотряда отремонтируют опоры, а также усилят пролетное строение путем устройства монолитной железобетонной плиты и нового мостового полотна. Весь комплекс работ планируется завершить до конца 2020 года.

В целях обеспечения безопасности движения в ночное время здесь установят двустороннее электроосвещение и новые дорожные знаки, а для пешеходов устроят тротуар с перильным ограждением.

Для отвода сточных вод и их фильтрации перед попаданием в реку устроят ливневую систему с очистными сооружениями.

Параллельно на участке ведутся работы по возведению транспортных развязок «Назрань» (км 568) и «Карабулак» (км 582), а также устройству шумозащитных экранов высотой 6 м и надземного пешеходного перехода с подъемниками в Насыр-Кортском округе Назрани.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 42,5 км автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ингушетии. Это трассы Р-217 «Кавказ» (38,2 км) и Р-217 «Кавказ» — подъезд к городу Магас (4,3 км).