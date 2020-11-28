Дороги Ингушетии «оцифруют» к началу 2021 года

В стопроцентном объеме данные о муниципальных дорожных полотнах внесены администрациями Малгобека и Малгобекского района, Карабулака, Магаса, Сунжи и Сунженского района. Остальными муниципалитетами совместно с ГУ «Ингушавтодор» работа по цифровизации дорожного хозяйства ведется.

Общественный контроль будет вестись через сайт «Моя дорога» и приложение «Гражданин». С их помощью любой житель республики сможет дать оценку конкретному участку дороги и выяснить, кто и когда выполнял ремонт. Там же можно будет оставить жалобу на разбитый асфальт.

Речь идет о единой цифровой среде для получения информации о дорожной деятельности в России и взаимодействия всех ее участников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до граждан, использующих дорожно-транспортную инфраструктуру в повседневной жизни.

Она будет заниматься сбором и хранением информации о дорогах страны, что позволит дорожникам и властям оперативно реагировать на жалобы и ликвидировать аварийные участки. По данным Минтранса России сведения о состоянии дорожной сети будут делиться на три уровня — местный, региональный и федеральный. Для каждого из них загрузят детальную карту, и будет размещена информация об аварийных участках. Также в системе можно будет посмотреть историю изменений.

Указывается, что в системе зарегистрированы собственники трасс и представители дорожно-эксплуатационных компаний. Последние будут предоставлять ответы на вопросы по поводу сроков ремонта и о потраченных деньгах. В настоящее время система насчитывает около 14 тысяч пользователей, в том числе свыше 9 тысяч дорожных организаций из 84 субъектов страны. Там уже есть данные о федеральных трассах. Сведения о дорогах в регионах загружены на 92%, а о местных — на 54%. Закончить работу планируется до конца 2020 — в начале 2021 года.

На базе пользовательских оценок и данных с мобильных лабораторий будет создан единый индекс качества автодорог. Благодаря ему можно будет увидеть качество полотна, и определять проблемные участки в любом регионе страны.