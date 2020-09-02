Дополнительные средства будут направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей, которые будут дополнительно направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.
Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты, — в данный момент это более 3 млн человек. Об этом заявлено на официальном сайте правительства РФ.
Согласно указу премьер-министра страны, размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.