Выплаты

Доплату безработным с детьми предлагают выплачивать на постоянной основе

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Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой об установлении на постоянной основе выплаты в размере 3 тысяч рублей безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, сообщает портал гарант. ру.

Напомним, Правительством РФ принято постановление, согласно которому одному из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, признанному безработным и имеющему детей до 18 лет, производятся выплаты в указанном размере на каждого ребенка с июня по сентябрь текущего года.

Кроме того, ФНПР предлагает в перспективе увеличить размер доплаты безработным гражданам с детьми до величины прожиточного минимума для детей в целом по стране (за первый квартал 2020 года для детей его величина составила 10 721 руб.).

«Федерация независимых профсоюзов России считает, что безработным, имеющим несовершеннолетних детей, должна оказываться дополнительная поддержка в виде увеличенного размера пособия по безработице, поскольку данная категория граждан одна из наиболее социально уязвимых. При этом такая доплата в перспективе должна быть не ниже прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации. Выплаты на детей будут получать граждане, которые в соответствии с законом о занятости признаны официально безработными», — прокомментировал секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Олег Соколов.

В ФНПР также полагают, что уровень финансирования из федерального бюджета социальных выплат безработным гражданам в 2021 году должен быть не ниже уровня 2020 года.

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