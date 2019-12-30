Дому-интернату в Ингушетии правительство республики подарило музыкальный центр

Поздравить особых детей с наступающим Новым годом приехала вице-премьер Марьям Амриева.

«Дорогие ребята, от лица председателя правительства Ингушетии Константина Сурикова, от себя лично поздравляю вас с праздником. Очень приятно делить с вами эту радость, видеть ваши улыбки. Ведь в этот праздничный период каждый ребенок должен ощутить внимание и заботу, почувствовать самое настоящее новогоднее настроение» — отметила она в своем выступлении.

Амриева заверила директора интерната Фатиму Килоеву, что исполнительная власть готова оказывать посильную помощь и поддержку учреждению. «Вы всегда будете услышаны», — заверила вице-премьер.

В свою очередь директор социального учреждения поблагодарила руководство республики за поздравление и отметила, что такая поддержка крайне важна для детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.