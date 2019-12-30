Благотворительность

Дому-интернату в Ингушетии правительство республики подарило музыкальный центр

0

Дому-интернату в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии правительство республики сделало новогодний подарок — музыкальный центр.

Поздравить особых детей с наступающим Новым годом приехала вице-премьер Марьям Амриева.

«Дорогие ребята, от лица председателя правительства Ингушетии Константина Сурикова, от себя лично поздравляю вас с праздником. Очень приятно делить с вами эту радость, видеть ваши улыбки. Ведь в этот праздничный период каждый ребенок должен ощутить внимание и заботу, почувствовать самое настоящее новогоднее настроение» — отметила она в своем выступлении.

Амриева заверила директора интерната Фатиму Килоеву, что исполнительная власть готова оказывать посильную помощь и поддержку учреждению. «Вы всегда будете услышаны», — заверила вице-премьер.

В свою очередь директор социального учреждения поблагодарила руководство республики за поздравление и отметила, что такая поддержка крайне важна для детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Москве открыт первый федеральный госпиталь для коронавирусных пациентов
Именитые спортсмены Ингушетии присоединились к челленджу по домашним тренировкам в условиях самоизоляции
Аграрии Ингушетии будут проводить посадку поздних яровых культур с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Ингушетия в числе регионов, где меньше всего заболевших Covid-19
Сроки проведения финала национального чемпионата World Skills Russia будут уточнены из-за карантина
В сельском поселении Барсуки оказали помощь малоимущим семьям
В Карабулаке проводится ежедневный адресный обход граждан, находящихся на обязательном карантине
Роспотребнадзор начал проводить тестирование на коронавирус на дому
Самая высокая доля расходов на еду зафиксирована в Ингушетии
Более 120 женщин, находящихся в декретном отпуске, переобучат в Ингушетии в 2020 году
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Главное

Яндекс.Метрика

 