Дом народного творчества Ингушетии продолжает работу по сбору материалов об Ахмете Хамхоеве и Идрисе Цицкиеве

«К сожалению, нам мало известно о наших земляках, поэтому обращаемся к вам, уважаемые жители нашей республики! Пожалуйста, если кто-либо владеет фотографиями, видео-, аудиоматериалами, рукописями, воспоминаниями или знает истории, связанные с ними, просьба связаться с нами по телефону 8-988-825-31-31», — сказал собеседник газеты «Ингушетия».

Также можно связаться с сотрудниками Республиканского дома народного творчества по электронной почте rdntmkri@mail.ru и tumgoeva.98@mail.ru.