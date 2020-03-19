Дом народного творчества Ингушетии планирует издать сборник «Предметы быта ингушей 18-20 вв.»

С этой целью сотрудники РДНТ — заместитель директора по научно- методической работе Марем Котиева и заведующий отделом этнографии Султан Мерешков побывали в Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района, где хранится коллекция предметов этнографии и быта ингушей ХХ века, для их описания и фотофиксации.

«В данной коллекции имеют уникальные экспонаты. К примеру, здесь представлены блюдо, лампа, кувшины, медные тазы, чесалка для шерсти и т. д., которым более ста лет. Некоторые из этих предметов были вывезены в Казахстан в дни депортации и вместе со своими хозяевами вернулись на родину», — отметила Марем Котиева.

По ее словам, данная коллекция будет полностью описана и войдет в сборник «Предметы быта ингушей 18-20 вв.».