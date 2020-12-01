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Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности

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Новый Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт Малгобекского района стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности, центром развития и просвещения, сообщает пресс-служба профильного министерства.

Учреждение, построенное в рамках реализации на территории Ингушетии нацпроекта «Культура», было открыто в августе текущего года и стало первым объектом культуры, построенным в селе.

Новый Дом культуры представляет собой одноэтажное здание с концертным залом на 200 мест, библиотекой и читальным залом. Здесь созданы условия для занятий хореографией, вокалом, актерским мастерством, декоративно-прикладным искусством, живописью и другими развивающими увлечениями.

На сегодняшний день в ДК функционируют кружки ДПИ, ИЗО, хореографии и вокальный кружок. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 22 марта по 15 января, кружки по требованию Роспотребнадзора приостановили свою деятельность и перешли на онлайн-обучение.

«Помимо строительства домов культуры в отдаленных селах Ингушетии, в рамках нацпроекта «Культура» создаются модельные библиотеки, открыт виртуальный концертный зал, сотрудники учреждений культуры проходят курсы повышения квалификации, улучшается материально-техническая база», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.

Напомним, что в нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, а также создание виртуальных концертных залов.

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