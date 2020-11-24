Должностные лица администрации сельского поселения в Ингушетии подозреваются в незаконной выдаче земельных участков

По данным следствия, должностные лица администрации сельского поселения Сурхахи Назрановского района региона с 2008 по 2014 год, превышая свои полномочия, при отсутствии законных оснований выдали местным жителям выписки о наличии у них права на пользование земельными участками общей площадью 17500 кв. метров.

Данные выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на указанные земельные участки общей кадастровой стоимостью более 4,6 млн рублей, в результате чего причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства и ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, их совершивших, говорится в релизе.