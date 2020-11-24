Следком

Должностные лица администрации сельского поселения в Ингушетии подозреваются в незаконной выдаче земельных участков

0

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК — «превышение должностных полномочий» и ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, должностные лица администрации сельского поселения Сурхахи Назрановского района региона с 2008 по 2014 год, превышая свои полномочия, при отсутствии законных оснований выдали местным жителям выписки о наличии у них права на пользование земельными участками общей площадью 17500 кв. метров.

Данные выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на указанные земельные участки общей кадастровой стоимостью более 4,6 млн рублей, в результате чего причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства и ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, их совершивших, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 