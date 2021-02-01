Долгожителям Сунженского района вручили именные поздравления от Президента РФ

0

Представители властных структур Сунженского района посетили пожилых людей и вручили им персональные послания от Президента России в связи с различными праздничными событиями, в том числе и с празднованием дня рождения.

На днях данная акция была проведена в сельском поселении Нестеровское. Глава села вручил юбилярам персональные поздравительные письма от Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Так, Осман Чакиев поздравил старейшин с юбилеем, пожелал им крепкого здоровья и долголетия, а также вручил памятные подарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции
В Ингушетии конникам мастер-класс дала известный тренер Ольга Полушкина
Троих жителей Ингушетии обвинили в участии в бандподполье
Библиотеки Сунженского района приняли участие во Всероссийской акции «Мое детство — война»
Отдельные выплаты для полицейских и военных в России проиндексированы на 3,7%
Коэффициент индексации социальных пособий и выплат в 2021 году составит 1,049
В Ингушетии из аварийного жилья переселят 126 человек в рамках нацпроекта
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет презентация нового сборника «Я очевидец»
В первой школе Назрани прошла встреча по профилактике экстремизма и терроризма
Глава города Сунжа навестил пожилую женщину, пострадавшую от депортации 1944 года
В горной части Ингушетии прошел экологический субботник в рамках акции «Вода России»

Главное

Яндекс.Метрика

 