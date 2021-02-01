Долгожителям Сунженского района вручили именные поздравления от Президента РФ

На днях данная акция была проведена в сельском поселении Нестеровское. Глава села вручил юбилярам персональные поздравительные письма от Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Так, Осман Чакиев поздравил старейшин с юбилеем, пожелал им крепкого здоровья и долголетия, а также вручил памятные подарки.