Муниципалитет

Долгострои в Магасе будут изымать у подрядчиков

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В Магасе местная администрация будет отчуждать долгострои у застройщиков и передавать их инвесторам для завершения строительства объектов, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.

«Сегодня и. о главы города Усман Аушев обсудил с начальником земельного отдела администрации Исламом Харсиевым механизм, по которому, согласно земельному и градостроительному кодексам, будут изыматься у недобросовестных застройщиков объекты, в связи со срывом подрядчиками сроков возведения объектов капитального строительства, нарушая все нормы действующего законодательства РФ», — сказал собеседник.

По его словам, также в рамках закона будут накладываться административные штрафы.

Отметим, что долгострой может быть изъят у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Требование продать объект может подать в суд исполнительный орган госвласти или орган местного самоуправления.

Суд может отказать им, если собственник докажет, что нарушил сроки строительства из-за действий (или, наоборот, бездействия) чиновников, а также служб, эксплуатирующих инженерные сети, к которым должен быть подключен объект.

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