Документально-художественный фильм про битву под Малгобеком в 1942 снимают в Ингушетии

Об этом журналистам рассказал автор и режиссер проекта, начальник отдела национальной политики и общественных связей постоянного представительства Ингушетии при Президенте России Магомед Барханоев.

«Съемочный процесс документально-художественного фильма «Малгобек: осень 42 года» проходит в рамках реализации гранта Росмолодежи, который я выиграл в конкурсе молодежных проектов СКФО среди НКО. Более 60-70 человек принимают участие в съемках, есть и профессиональные актеры, которых мы привлекли из Москвы. Также в рамках проекта я на первом этапе провел обучение группы молодых людей, это были четыре семинара по таким специальностям, как режиссура, продюсерство, операторское искусство, монтаж и актерское мастерство. Стажеры тоже были привлечены к съемкам, а также неравнодушные жители региона», — сказал Барханоев.

По его словам, при организации съемок фильма о битве за Малгобек им были проведены консультации с поисковиками из регионального поискового отряда «Патриот», содействие в реализации проекта оказали республиканские Минкультуры, Коммолодежи, музеи и сотрудники постпредства при Президенте России.

Напомним, что осенью 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату грозненских и бакинских нефтяных месторождений. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.