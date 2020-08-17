Доктор медицинских наук стала руководителем Минздрава Ингушетии

«Вице-премьер республики Тимур Фаттахов представил коллективу ведомства нового руководителя. Рукият Торшхоева имеет два высших образования: по специальностям «Педиатрия» (Дагестанский государственный медицинский институт) и «Государственное и муниципальное управление» (Российская академия государственной службы при Президенте РФ)», — сказал представитель Кабинета министров.

По его данным, в 2002 году она завершила обучение в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и защитила кандидатскую диссертацию. В 2009 году — докторскую на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

Трудовую деятельность Торшхоева начала в 1982 году. До утверждения в должности советника Главы Ингушетии она работала заведующей отделением медицинской профилактики детской городской поликлиники № 81 Департамента здравоохранения Москвы, ранее заведовала отделениями восстановительного лечения детей с болезнями кожи, восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями Национального научно-практического центра здоровья детей.

14 августа Калиматов подписал указ об освобождении министра здравоохранения республики Заремы Льяновой от занимаемой должности по собственной инициативе. Льянова на пост министра была назначена 12 сентября минувшего года.