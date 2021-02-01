Доцент РГПУ Марина Костюхина обсудила с ингушскими писателями совместные проекты

На встрече, прошедшей в теплой дружеской атмосфере, присутствовали публицист Якуб Патиев, историк Нурдин Кодзоев, поэт Дауд Хамхоев, сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Хаваж Накостоев, главный редактор детского журнала «Села1ад» Бадрудин Горчханов.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся развития издательской деятельности ингушских писателей, а также возможность сотрудничества для публикаций материалов в журнале «Детское чтение» и реализацию других творческих проектов.

Как отметил министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, такого рода мероприятия несут в себе массу возможностей и могут стать интересным открытием для обеих сторон.

«Наша задача развивать такие отношения и налаживать контакт с читателем в любой точке нашей страны для популяризации культуры Ингушетии и развития творчества ингушских писателей и поэтов», — подчеркнул он.

Как рассказали в пресс-службе музея, Марина Костюхина со своим супругом в Ингушетии не впервые. Летом 2019 года они гостили у бывшей студентки, доклад которой о малой родине впечатлил преподавателя с 38-летним стажем, и она решила посетить Ингушетию. Гости из Санкт-Петербурга побывали в горах, посетили музеи Ингушетии, познакомились с ингушской культурой, национальной кухней и укладом жизни.

На этот раз поездка носила деловой характер, а именно обсуждение совместного проекта с писателями Ингушетии. Помимо этого, заместитель директора музея Ася Евлоева провела для гостей обзорную экскурсию по залам и познакомили с выставками, рассказала об истории становления и развитии музея.