Доцент РГПУ Марина Костюхина обсудила с ингушскими писателями совместные проекты

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялась встреча писателей республики с кандидатом филологических наук, культурологом, историком, доцентом кафедры языкового и литературного образования ребенка Российского государственного педагогического университета имени Герцена Мариной Костюхиной, сообщила пресс-служба учреждения.

На встрече, прошедшей в теплой дружеской атмосфере, присутствовали публицист Якуб Патиев, историк Нурдин Кодзоев, поэт Дауд Хамхоев, сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Хаваж Накостоев, главный редактор детского журнала «Села1ад» Бадрудин Горчханов.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся развития издательской деятельности ингушских писателей, а также возможность сотрудничества для публикаций материалов в журнале «Детское чтение» и реализацию других творческих проектов.

Как отметил министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, такого рода мероприятия несут в себе массу возможностей и могут стать интересным открытием для обеих сторон.

«Наша задача развивать такие отношения и налаживать контакт с читателем в любой точке нашей страны для популяризации культуры Ингушетии и развития творчества ингушских писателей и поэтов», — подчеркнул он.

Как рассказали в пресс-службе музея, Марина Костюхина со своим супругом в Ингушетии не впервые. Летом 2019 года они гостили у бывшей студентки, доклад которой о малой родине впечатлил преподавателя с 38-летним стажем, и она решила посетить Ингушетию. Гости из Санкт-Петербурга побывали в горах, посетили музеи Ингушетии, познакомились с ингушской культурой, национальной кухней и укладом жизни.

На этот раз поездка носила деловой характер, а именно обсуждение совместного проекта с писателями Ингушетии. Помимо этого, заместитель директора музея Ася Евлоева провела для гостей обзорную экскурсию по залам и познакомили с выставками, рассказала об истории становления и развитии музея.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции
В Ингушетии конникам мастер-класс дала известный тренер Ольга Полушкина
Троих жителей Ингушетии обвинили в участии в бандподполье
Библиотеки Сунженского района приняли участие во Всероссийской акции «Мое детство — война»
Отдельные выплаты для полицейских и военных в России проиндексированы на 3,7%
Коэффициент индексации социальных пособий и выплат в 2021 году составит 1,049
В Ингушетии из аварийного жилья переселят 126 человек в рамках нацпроекта
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет презентация нового сборника «Я очевидец»
В первой школе Назрани прошла встреча по профилактике экстремизма и терроризма
Глава города Сунжа навестил пожилую женщину, пострадавшую от депортации 1944 года
В горной части Ингушетии прошел экологический субботник в рамках акции «Вода России»

Главное

Яндекс.Метрика

 