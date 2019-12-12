До Нового года в Малгобеке завершат строительство психоневрологического дома-интерната

«В частности, строители заняты внутренними отделочными работами и благоустройством прилегающей территории, после чего начнется монтаж оборудования. Завершена установка блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции и котельной. На строительство объекта выделено 245 млн руб. На сегодняшний день подрядной фирмой ООО «Гидротехник» выполнено 94% всех работ», — говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день в республике нет стационара для больных с психическими расстройствами, а мест в действующих Пседахском психоневрологическом доме-интернате и Троицком детском доме-интернате для умственно отсталых детей не хватает. Ввод в эксплуатацию лечебного учреждения в Малгобеке будет способствовать решению данной проблемы.