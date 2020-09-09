По информации чрезвычайного ведомства, в реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

МЧС по республике рекомендует гражданам при граде, по возможности, не выходить из дома, не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.