Прогноз

До конца суток в Ингушетии местами ожидаются сильные дожди, град и шквал — МЧС

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До конца суток 9 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

По информации чрезвычайного ведомства, в реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

МЧС по республике рекомендует гражданам при граде, по возможности, не выходить из дома, не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

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