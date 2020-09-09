До конца суток в Ингушетии местами ожидаются сильные дожди, град и шквал — МЧС
До конца суток 9 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
По информации чрезвычайного ведомства, в реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
МЧС по республике рекомендует гражданам при граде, по возможности, не выходить из дома, не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.