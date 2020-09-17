До конца недели Ингушетия получит первую партию вакцин от коронавируса

«Некоторые регионы уже получили и использовали вакцину, это были пилотные регионы, мы в это число не попали. Но вчера у нас состоялось совещание по видеосвязи с Минздравом РФ, на котором нам сообщили, что в наш регион тоже поступит вакцина, первая партия прибудет сегодня. Мы ожидаем небольшую партию из 50 вакцин», — сказала Торшхоева.

По ее словам, первыми вакцинацию в регионе пройдут врачи из-за постоянного контакта с инфицированными.

«Все мероприятия по принятию, транспортировке и хранению вакцины у нас предусмотрены, вся эта работа под контролем. Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники медорганизаций — это врачи и средний медицинский персонал, у нас уже разработан график вакцинации, по нему мы и будем работать. Вакцинацию необходимо будет провести двукратно, вторую дозу вакцины необходимо ввести через три недели после первой», — добавила Торшхоева.

Напомним, что Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат разработал Центр имени Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет.

9 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Он отметил, что Россия — первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.