До конца года в Ингушетии планируется сдача психоневрологического диспансера со стационаром на 150 коек

Субсидию в размере порядка 650 миллионов рублей для строительства объекта регион получил из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения». На стройплощадке трудятся более 70 человек. Общая площадь здания составляет около 10 тыс. квадратных метров, рассчитано оно на 100 посещений в смену. Также в диспансере будет предусмотрен и стационар на 150 коек.

По информации руководителя подрядной организации, комплекс будет полностью сдан к концу ноября текущего года. Калиматов отметил необходимость параллельно со строительством вести работы по благоустройству прилегающей территории, высадке деревьев и установке скамеек.

Также Глава Ингушетии поручил проработать вопрос модернизации очистных сооружений трех объектов здравоохранения республиканского значения, расположенных в сельском поселении — психоневрологического, онкологического диспансеров и центра фтизиопульмонологии.

«Сегодня мы занимаемся решением проблемы, которая напрямую касается интересов каждого жителя республики. Первым делом всем профильным специалистам необходимо организовать комиссионную проверку по ситуации с очистными сооружениями на данных объектах, чтобы в дальнейшем можно было говорить о строительстве единой системы для вышеуказанных медучреждений», — отметил Калиматов.

Он потребовал от ответственных лиц ускорить темпы реализации проектов, привлекая дополнительной силы, подчеркнув, что при этом не должно страдать качество работ, а по каждому объекту необходимы четко сформированные графики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.