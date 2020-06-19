Строительство

До конца года в Ингушетии откроют шесть новых домов культуры

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До конца 2020 года в Ингушетии откроют шесть новых ДК, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.

В сельских поселениях Средние Ачалуки и Южное Малгобекского района объекты уже готовы открыть свои двери жителям населенных пунктов. ⁣

Строения являются типовыми и построены в рамках национального проекта «Культура». Общая площадь каждого здания — 704 кв. м. Дома культуры располагают библиотеками и вместительными концертными залами на 200 посадочных мест, оснащёнными звуковым оборудованием. На базе учреждений будут функционировать кружки декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, хореографический кружок и студия вокала. Для творческих коллективов создаются все условия для проведения репетиций и концертов.

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