До конца года в Ингушетии откроют шесть новых домов культуры
До конца 2020 года в Ингушетии откроют шесть новых ДК, сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.
В сельских поселениях Средние Ачалуки и Южное Малгобекского района объекты уже готовы открыть свои двери жителям населенных пунктов.
Строения являются типовыми и построены в рамках национального проекта «Культура». Общая площадь каждого здания — 704 кв. м. Дома культуры располагают библиотеками и вместительными концертными залами на 200 посадочных мест, оснащёнными звуковым оборудованием. На базе учреждений будут функционировать кружки декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, хореографический кружок и студия вокала. Для творческих коллективов создаются все условия для проведения репетиций и концертов.